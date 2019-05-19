السعودية اليوم / اعتماد حركة القيادة المدرسية بتعليم عسير



أبها 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل 1441/1440هـ .

وبيّن رئيس قسم القيادة المدرسية سعيد آل منيف أن الاعتماد شمل 51 قائدًا و82 وكيلًا في قطاع البنين ، و 22 قائدة و56 وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال ، إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائدًا وقائدة.

وأفاد آل منيف أن خطابات التكليف للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام "نور" لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.

// انتهى //

16:28ت م

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