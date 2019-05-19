السعودية اليوم / الروابط الثقافية الفلسطينية تعرب عن شكرها للمملكة على ما تقدمه من مساعدات للفلسطينيين في لبنان



بيروت 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أعربت الروابط الثقافية الفلسطينية في لبنان عن شكرها العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - وللمملكة العربية

وثمنت خلال اجتماعها في بيروت، ما قدمته المملكة من مساعدات للاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك .

وأعلنت الروابط الثقافية الفلسطينية في بيان وزع اليوم أن اجتماعها تناول اهتمام المملكة العربية السعودية بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، ورأت أن المساعدات السعودية الوفيرة التي وزعت على اللاجئين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان جاءت ضمن سياسة المملكة الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات .

// انتهى //

16:09ت م

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بيروت 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واسأعربت الروابط الثقافية الفلسطينية في لبنان عن شكرها العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - وللمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا ومؤسسات لما تقدمه من مساعدات إغاثية وغذائية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وثمنت خلال اجتماعها في بيروت، ما قدمته المملكة من مساعدات للاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك .وأعلنت الروابط الثقافية الفلسطينية في بيان وزع اليوم أن اجتماعها تناول اهتمام المملكة العربية السعودية بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، ورأت أن المساعدات السعودية الوفيرة التي وزعت على اللاجئين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان جاءت ضمن سياسة المملكة الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات .// انتهى //16:09ت م0090

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