السعودية اليوم / وسائل إعلام ومواقع اخبارية مصرية : وقوع انفجار في حافلة سياحية بالجيزة



القاهرة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

قالت وسائل إعلام ومواقع إخبارية اليوم إن انفجارًا وقع في حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

ولم يرد تأكيد مصدر رسمي مصري بشأن الحادث.

// انتهى //

16:07ت م

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