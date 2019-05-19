السعودية اليوم / حرس الحدود التونسي يتمكن من إيقاف 17 مهاجراً غير شرعي



تونس 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أوقف حرس الحدود التونسي 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبروا الحدود التونسية قادمين من ليبيا .

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري اليوم ، أنه تم تسليم جميع الموقوفين إلى الجهات الأمنية بالجهة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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16:06ت م

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