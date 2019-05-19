السعودية اليوم / طيران الإحتلال الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية



بيروت 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

عاود الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزًا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ اليوم طلعات استكشافية وغارات وهمية فوق مناطق النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وإقليم التفاح وصولًا حتى مدينة صور الجنوبية، مخترقًا جدار الصوت ومتسببًا بحالة من الهلع في نفوس المواطنين.

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16:00ت م

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