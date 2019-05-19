هدية الملك سلمان تنطلق لأكثر من 25 دولة

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

غادرت، اليوم الأحد، مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، شحنة من التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين عبر رحلات مجدولة بالتنسيق مع الخطوط العربية السعودية؛ وذلك لتغطية برامج تفطير الصائمين لأكثر من 25 دولة حول العالم.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير الإدارة العامة للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بالوزارة الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك.

وقال الدكتور عبدالله الصامل: إننا بهذه المناسبة نرفع وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور تأتي امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من عناية بكل ما يعمق الصلات ويعزز روابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين.

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وتابع الدكتور الصامل: إننا في وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نتشرف بالعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ كل ما يخدم الإسلام والمسلمين في العالم، ومن ذلك تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرة التي تتعاهد بها قيادتنا الرشيدة أشقائها وتتلمس حاجاتهم في شهر الخير والعطاء، مشيرًا إلى أن هدية التمور ومشروع تفطير الصائمين على نفقة خادم الحرمين الشريفين من المشاريع التي تؤكد ريادة المملكة وقيادتها في كافة مجالات العمل الإسلامي، وهي تحظى بعناية المسلمين في العالم الذين يحرصون تناولها عند الإفطار عملًا بسنة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام.

وأوضح الصامل أن اللجان تعمل على مدار الساعة على تنفيذ وتوزيع هذه الهدية بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج، كما جندت الوزارة كافة طاقاتها وكوادرها لتصل إلى أكبر شريحة من المسلمين، حيث نستهدف من خلال هذه الشحنة وما سبقها من شحنات أكثر من مليون صائم في 25 دولة حول العالم.

واختتم الصامل- تصريحه- بسؤال الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يبارك في أعمارهما وأعمالهما وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، والشكر موصول لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة وتوجيهات المستمرة ببذل الحرص والعناية التامة في جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ووفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك: تغادر اليوم شحنة التمور من هدية خادم الحرمين الشريفين، وهي التي تقدمها المملكة العربية السعودية على مر السنين لخدمة المسلمين في كافة أنحاء العالم، مؤكدًا أن هذه المبادرات اعتادت عليها حكومة المملكة العربية السعودية، وهدية خادم الحرمين الشريفين اليوم تأتي تكميلية للجهود التي تبذل بكافة المجالات الإنسانية، مضيفًا أن الخطوط السعودية للشحن شركاء استراتيجيين في المجال اللوجستي فيما يتعلق بتوزيع التمور، بالإضافة إلى نقل المصاحف والكثير من المبادرات المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونحن في الخطوط السعودية نحرص أشد الحرص على إيصال المعونات، وإيصال هدايا خادم الحرمين الشريفين من تمور وغيرها في وقت قياسي في أفضل جودة ممكنه على المستوى اللوجستي.