شكرا لقرائتكم أمير الرياض يحتفي برئيس وأعضاء النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق النادي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوهًا بالمستوى العالي التي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على تحقيق الكأس الغالي، مبينًا دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.

Advertisements

وفي الختام التقطت الصور التذكارية.

مختارات فيديو.. مجهولون يعبثون بمسجد الشافعي بطريف.. وضعوا الفلاش في براد الماء ! صور.. مطارات الرياض تقيم عدداً من المبادرات خلال شهر رمضان