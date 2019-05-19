وكالة سمة توقع عقد تصنيف مع شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية (أنوقست العقارية) عقدًا مع وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)؛ وذلك لمنحها التصنيف الائتماني بهدف الوقوف على أعمال الشركة ووضعها المالي والإداري والتشغيلي، وبيئة العمل التي تعمل بها.

وقال المستشار محمد بن عبد رب الرسول الخرس، بعد التوقيع: “إن هذا التوقيع علاقة إستراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة الاستثمارات المبتكرة، حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من 1500 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، ووجود تصنيف معتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك لتنفيذ المشاريع وكذلك إعطاء المزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال المزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة، حيث لدينا الثقة فيما نقوم به، وأيضًا ولله الحمد نعتز بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما ننفذه من مشاريع”.

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من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للوكالة، نبيل بن عبدالله المبارك، أن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق من خلال منح التصنيف المناسب للشركة تستطيع من خلال البناء علية ومعرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وُجدت؛ للتغلب عليها، كذلك سوف يساهم هذا التصنيف للشركة في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها. ونحن نعمل مع الشركات كممكن أعمال لها، وشريك في تطوير الشركات لتتناسب مع تطلعات الوطن ولخدمة الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته، كأحد أقطاب مجموعة العشرين.

يذكر أن وكالة سمة للتصنيف أول وكالة مرخصة من قبل هيئة سوق المال برقم (08-15001) في ديسمبر من العام 2015م، كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها للقيام بهذا النوع من الأعمال بعد تقديم والالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في العام 2014م، وذلك كـ”ممكن أعمال” ذو أهمية إستراتيجية لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والقطاعات الأخرى، متوافقة بذلك مع رؤية المملكة 2030م، بقيادة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع، تحت قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظها الله.

وتمكن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسية، وهي: