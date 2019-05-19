الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية شهر مايو عبر رابط شركة الكهرباء السعودية و برنامج تيسير

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية 2018، أصبح أسهل كثيرا من ذي قبل، وذلك من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء الإلكتروني الرسمي الذي تم إنشاءه مؤخراً، للتسهيل على المواطنين السعوديين في معرفة فاتورة الكهرباء بالطريقة الإلكترونية بداية من شهر يناير 2018، بدل من الطريقة القديمة التي كان يتم بها معرفة فاتورة الكهرباء عن طريق الورقة، جدير بالذكر أن الشركة قد قررت أن الفواتير الإلكترونية سيتم إصدارها في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الإلكترونية 2018

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالمملكة العربية السعودية 2018، ومن خلال الشركة السعودية للكهرباء، تم بداية من هذا العام ألإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة. كما تم التيسير عليهم في معرفة فاتورة الكهربا إلكترونيا بدلا ما كان يتم سابقا وهى الطريقة الورقية، ويمكن الآن الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء من خلال على موقع الشركة الإلكتروني، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنقدم لكم الشرح الكامل لمعرفة تفاصيل الفاتورة كاملة من خلال الخطوات التالية:

أولا يجب القيام بزيارة الرابط الإلكتروني الخاص بـ” الشركة السعودية للكهرباء “.

“. وأذأ لم يكن لديك عضوية على الموقع، يجب القيام بتسجيل عضوية جديدة وذلك عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر ثم بعد ذلك يتم التسجيل.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول ، وعند الدخول الموقع سيعرض لك كل خدمات الشركة، وذا كنت تريد معرفة الفاتورة عليك اختيار استعراض الفواتير .

سيقوم الموقع التابع للشركة بعدها مباشرة بعرض كل التفاصيل الخاصة بالفاتورة الخاصة بك والتي أدخلت بياناتها وقيمة فاتورتك الشهرية واستهلاكك الشهري بالكيلو وات.

الأسعار الجديدة للكهرباء في السعودية لجميع الفئات

طرق سداد فواتير الكهرباء

الهاتف المصرفي

الأنترنت

الصراف الألي

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كما توفر لك الشركة خدمة إرسال برقية علي بريدك الإلكتروني شهرياً محتواها صدور فاتورة الكهرباء المخصصة بك.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، يتم عن عن طريق استخدام رقم الحساب أو رقم العداد وذلك عن طريق وقع الرسمي للشركة السـعودية للكهرباء،

برنامج تيسير

هي خدمة أطلقتها الشركة السعودية الكهرباء، لتساعد فئة كبيرة من المواطنين في تسديد فاتورة الكهرباء، وسيكون ذلك للأشخاص الذي يتراوح استهلاكهم بين 300: 3000 ريال سعودي.

ثلاثة ملايين مشترك فى المملكة العربية السعودية قيمة فواتيرهم تتراوح ما بين 300 إلى 3000 ريال، سوف يتم تسجيلهم على ي برنامج “تيسير” تلقائياً.

كيفي يمكن الاعتراض على فاتورة الكهرباء

تسهيلا على المواطنين تقدم وزارة الكهرباء السعودية عديد من الطرق للاعتراض على قيمة الفاتورة وتقديم الشكاوى:

منها تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.

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