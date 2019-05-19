محمد بن مسعود - الدمام - تسبب في انسداد المريء وصعوبة التنفس وتكللت العملية بالنجاح تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف بعد أن ابتلعت جسماً غريباً، حيث تم على الفور إجراء الفحوص اللازمة واستدعاء الأطباء الاستشاريين المتخصصين.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية طارئة عبر المنظار تحت التخدير العام، وتم استخراج الجسم الغريب الذي كان عبارة عن قطعة "حجر" تسبب في انسداد المريء وصعوبة في التنفس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وقد استقرت حالة الطفلة ولله الحمد؛ نتيجة المتابعة الطبية الدقيقة لحالتها منذ وصولها إلى المستشفى وحتى استقرار الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد من المستشفيات المتقدمة في مجال جراحة المناظير بمختلف أنواعها، حيث يحتوي المستشفى على أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات ذات العلاقة.

فريق طبي بالطائف ينقذ طفلة عمرها عام ابتلعت حجراً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19 تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف بعد أن ابتلعت جسماً غريباً، حيث تم على الفور إجراء الفحوص اللازمة واستدعاء الأطباء الاستشاريين المتخصصين.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية طارئة عبر المنظار تحت التخدير العام، وتم استخراج الجسم الغريب الذي كان عبارة عن قطعة "حجر" تسبب في انسداد المريء وصعوبة في التنفس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وقد استقرت حالة الطفلة ولله الحمد؛ نتيجة المتابعة الطبية الدقيقة لحالتها منذ وصولها إلى المستشفى وحتى استقرار الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد من المستشفيات المتقدمة في مجال جراحة المناظير بمختلف أنواعها، حيث يحتوي المستشفى على أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات ذات العلاقة. Advertisements 19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 03:22 PM تسبب في انسداد المريء وصعوبة التنفس وتكللت العملية بالنجاح تسبب في انسداد المريء وصعوبة التنفس وتكللت العملية بالنجاح تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف بعد أن ابتلعت جسماً غريباً، حيث تم على الفور إجراء الفحوص اللازمة واستدعاء الأطباء الاستشاريين المتخصصين.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية طارئة عبر المنظار تحت التخدير العام، وتم استخراج الجسم الغريب الذي كان عبارة عن قطعة "حجر" تسبب في انسداد المريء وصعوبة في التنفس، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وقد استقرت حالة الطفلة ولله الحمد؛ نتيجة المتابعة الطبية الدقيقة لحالتها منذ وصولها إلى المستشفى وحتى استقرار الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد من المستشفيات المتقدمة في مجال جراحة المناظير بمختلف أنواعها، حيث يحتوي المستشفى على أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات ذات العلاقة.

، فريق طبي بالطائف ينقذ طفلة عمرها عام ابتلعت حجراً ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه