، أمطار بيشة تغرق الشوارع والبلدية تستنفر وتنزح المياه وتفتح الطرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - بأكثر من ٤ فرق طوارئ

استُنْفرت بلدية محافظة بيشة بمنطقة عسير بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، وقامت فرق الطوارئ بقسم الخدمات والبيئة بنزح تجمعات المياه من الشوارع وفتح الطرق المغلقة وأعمال النظافة لها.

وكانت قد شهدت المحافظة، يوم أمس السبت، أمطاراً غزيرة أسهمت في تجمع المياه بعدد من الشوارع، وأدت لإغلاق بعضها، قبل أن تقوم آليات البلدية بإشراف مباشر من مدير إدارة صحة البيئة "سلطان بن علي المعاوي، وتوجيه مباشر من رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني الذي باشر أعمال نزح المياه بأكثر من ٤ فرق طوارئ؛ للحد من الخطورة التي تحدث بعد هطول الأمطار.