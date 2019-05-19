- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استُنْفرت بلدية محافظة بيشة بمنطقة عسير بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، وقامت فرق الطوارئ بقسم الخدمات والبيئة بنزح تجمعات المياه من الشوارع وفتح الطرق المغلقة وأعمال النظافة لها.
وكانت قد شهدت المحافظة، يوم أمس السبت، أمطاراً غزيرة أسهمت في تجمع المياه بعدد من الشوارع، وأدت لإغلاق بعضها، قبل أن تقوم آليات البلدية بإشراف مباشر من مدير إدارة صحة البيئة "سلطان بن علي المعاوي، وتوجيه مباشر من رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني الذي باشر أعمال نزح المياه بأكثر من ٤ فرق طوارئ؛ للحد من الخطورة التي تحدث بعد هطول الأمطار.
أمطار بيشة تغرق الشوارع والبلدية تستنفر وتنزح المياه وتفتح الطرق
استُنْفرت بلدية محافظة بيشة بمنطقة عسير بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، وقامت فرق الطوارئ بقسم الخدمات والبيئة بنزح تجمعات المياه من الشوارع وفتح الطرق المغلقة وأعمال النظافة لها.
وكانت قد شهدت المحافظة، يوم أمس السبت، أمطاراً غزيرة أسهمت في تجمع المياه بعدد من الشوارع، وأدت لإغلاق بعضها، قبل أن تقوم آليات البلدية بإشراف مباشر من مدير إدارة صحة البيئة "سلطان بن علي المعاوي، وتوجيه مباشر من رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني الذي باشر أعمال نزح المياه بأكثر من ٤ فرق طوارئ؛ للحد من الخطورة التي تحدث بعد هطول الأمطار.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
02:52 PM
بأكثر من ٤ فرق طوارئ
استُنْفرت بلدية محافظة بيشة بمنطقة عسير بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، وقامت فرق الطوارئ بقسم الخدمات والبيئة بنزح تجمعات المياه من الشوارع وفتح الطرق المغلقة وأعمال النظافة لها.
وكانت قد شهدت المحافظة، يوم أمس السبت، أمطاراً غزيرة أسهمت في تجمع المياه بعدد من الشوارع، وأدت لإغلاق بعضها، قبل أن تقوم آليات البلدية بإشراف مباشر من مدير إدارة صحة البيئة "سلطان بن علي المعاوي، وتوجيه مباشر من رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني الذي باشر أعمال نزح المياه بأكثر من ٤ فرق طوارئ؛ للحد من الخطورة التي تحدث بعد هطول الأمطار.
، أمطار بيشة تغرق الشوارع والبلدية تستنفر وتنزح المياه وتفتح الطرق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار بيشة تغرق الشوارع والبلدية تستنفر وتنزح المياه وتفتح الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.