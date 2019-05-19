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غرد حساب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإمكانية استرجاع أي قيمة حجز لكل شخص قبل المغادرة من أي وكالة سفر أو شركة طيران بالمملكة، حالة إلغاء الحجز من طرف الشخص ودون إبداء الأسباب.
واشترطت الهيئة شرطًا واحدًا فقط وهو أن الشركة قد أحاطت الشخص بأن الحجز غير مسترد أو سيقتطع مبلغًا من الحجز حالة الإلغاء.
وقد وصلت للهيئة العديد من الشكاوى من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين من تعسف الشركات ووكالات السفر في عدم استرجاع قيمة الحجز حالة إلغائه.
"السياحة": الآن من حقك استرجاع قيمة حجزك من وكالات السفرخالد خليل الخليج 365 2019-05-19
غرد حساب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإمكانية استرجاع أي قيمة حجز لكل شخص قبل المغادرة من أي وكالة سفر أو شركة طيران بالمملكة، حالة إلغاء الحجز من طرف الشخص ودون إبداء الأسباب.
واشترطت الهيئة شرطًا واحدًا فقط وهو أن الشركة قد أحاطت الشخص بأن الحجز غير مسترد أو سيقتطع مبلغًا من الحجز حالة الإلغاء.
وقد وصلت للهيئة العديد من الشكاوى من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين من تعسف الشركات ووكالات السفر في عدم استرجاع قيمة الحجز حالة إلغائه.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
03:34 PM
الهيئة اشترطت شرطًا واحدًا فقط تعرّف عليه
غرد حساب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإمكانية استرجاع أي قيمة حجز لكل شخص قبل المغادرة من أي وكالة سفر أو شركة طيران بالمملكة، حالة إلغاء الحجز من طرف الشخص ودون إبداء الأسباب.
واشترطت الهيئة شرطًا واحدًا فقط وهو أن الشركة قد أحاطت الشخص بأن الحجز غير مسترد أو سيقتطع مبلغًا من الحجز حالة الإلغاء.
وقد وصلت للهيئة العديد من الشكاوى من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين من تعسف الشركات ووكالات السفر في عدم استرجاع قيمة الحجز حالة إلغائه.
، "السياحة": الآن من حقك استرجاع قيمة حجزك من وكالات السفر ،
المصدر : الخليج 365
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