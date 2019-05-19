استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليو، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق النادي دوري
كأس الأمير محمد بن سلمان .
وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة, منوهاً
بالمستوى العالي التي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على
تحقيق الكأس الغالي، مبيناً دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع
الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس ولاعبي نادي النصروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-19
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليو، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق النادي دوري
كأس الأمير محمد بن سلمان .
وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة, منوهاً
بالمستوى العالي التي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على
تحقيق الكأس الغالي، مبيناً دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع
الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
03:20 PM
بمناسبة تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليو، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق النادي دوري
كأس الأمير محمد بن سلمان .
وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة, منوهاً
بالمستوى العالي التي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على
تحقيق الكأس الغالي، مبيناً دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع
الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.
، أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس ولاعبي نادي النصر ،
المصدر : الخليج 365
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