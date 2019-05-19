انت الان تتابع تفاصيل خبر السعوديون غاضبون.. والسبب حفل "مختلط" في رمضان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 02:54 مساءً - أثارت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لحفل مختلط أُقيم بأحد فنادق العاصمة الرياض غضباً واسعاً بين السعوديين.
ودشن السعوديون وسماً تحت عنوان "#بارتي_مختلط_في_رمضان"، عبَّر فيه كثيرون عن استغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل في شهر رمضان.
في حين عبَّر آخرون عن غضبهم، ليؤكدوا أن تغييرات مجتمعية عديدة تشير إلى مخالفة القيم التي اعتادوها، فضلاً عن مخالفة الشريعة، بحسب تعبيرهم.
وبدا من مقاطع الفيديو، أن الحفل أقيم لمجموعة من المشاهير السعوديين، الذين نقلوا بدورهم تفاصيل الحفل على حساباتهم بوسائل التواصل، خاصةً "سناب شات" المنتشر في المملكة.
ووصف المغرد مشاري آل داود، الحضور بأنهم "سفهاء".
من جهته، اعتبر مغردٌ آخَر أن ما سمَّاه "تصنيف الحرام" يتم حسب عدد المتابعين على وسائل التواصل، في إشارة إلى إتاحة السلطات إقامة تلك التجمعات للمشاهير فقط.
ووصف مغردٌ آخَر ما شاهده، بأنه "حفل مجون وفسوق".
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