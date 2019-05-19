السعودية | وظائف إدارية وفنية بمؤسسسة التدريب التقني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:45 مساءً, 19 مايو 2019 م
المناطق - واس
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الرجالية والنسائية في عدد من مناطق المملكة بالمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي حددتها عن طريق موقعها الالكتروني [email protected] .
وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، ويشترط أن يكون المتقدم غير موظف حكومي، ويمكن لمن يشغل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.
وبينت أنه بعد إتمام عملية التسجيل على الموقع يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً، وعليه طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.
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