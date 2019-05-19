السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وعددا من أعضاء المجلس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:11 مساءً, 19 مايو 2019 م المناطق _ واس استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء.

ونقل رئيس مجلس الإفتاء لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف .

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