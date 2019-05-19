2019-05-19

توضيح من وزارة الخدمة المدنية حول بداية إجازة عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ اعتبارًا من يوم 25 رمضان الجاري؛ أي أن يوم 24 رمضان سيكون آخر دوام لموظفي الدولة.

وتلقّت وزارة الخدمة المدنية استفسارًا من أحد الموظفين جاء فيه: هل إجازة العيد تبدأ بانتهاء دوام 25 الموافق يوم الخميس؟ أم تبدأ بانتهاء دوام 24 الموافق يوم الأربعاء؟

وردت وزارة الخدمة المدنية بالقول يوم ٢٤ هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك ويوم ٢٥ هو بداية الإجازة.

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وفي سياق آخر أغلقت وزارة الخدمة المدنية أمس السبت باب التقديم على الوظائف الإدارية التي سبق الإعلان عنها.

وكانت الخدمة المدنية أتاحت التقديم على الوظائف الإدارية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 07/ 09/ 1440هـ في تمام الساعة 9:00 ص وحتى يوم السبت الموافق 13/ 09/ 1440هـ في تمام الساعة 11:59م، وذلك عبر منظومة جدارة.

آلية التقديم على وظائف الخدمة المدنية من قبل المتقدمين:

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع ملاحظة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق أثناء عملية الترشيح. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بإعلان وظائف الخدمة المدنية والشروط والضوابط العامة: