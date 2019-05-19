كوثر الأربش: حسابات نسوية تهاجمني من خارج المملكة.. أعتقد الرسالة واضحة

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش أنها تقدمت بشكوى ضد بعض الحسابات النسوية بعد مهاجمتها لها باسم المرأة.

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وأضافت، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنها فوجئت بنتيجة التحري عن تلك الحسابات ومن أين تُدار، موضحة أن وكيلها الشرعي وبعد التبليغ عن أكثر من حساب للنسويات، اتضح أن تلك الحسابات التي تهاجمها لا تُدار من داخل السعودية بل من خارجها، مضيفة: “أعتقد الرسالة واضحة؟”.

وأنهت الأربش رسالتها بـالقول: “حفظ الله وطننا، بيوتنا، أُسرنا.. من كيد الكائدين”.