2019-05-19

قصة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً في العاصوف.. الليلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتناول حلقة الليلة من الجزء الثاني من مسلسل “العاصوف”، حـادثة اقتحام الحرم المكي الشريف عام 1400هـ / 1979م، من قِبل جهيمان العتيبي ومناصريه.

ونشرت قناة “MBC” مقطعاً ترويجياً للحلقة، يتناول مشاهد من أحداثها التي تحاكي ما وقع في الحرم المكي قبل 40 عاماً من أشخاص مسلحين وتهديد لضيوف الرحمن والاعتداء عليهم، وكيف تعاملت السلطات معهم وسيطرت على الوضع.

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ويعد مسلسل “العاصوف 2” أول دراما تتناول الحادثة بعيداً عن التقارير الإخبارية والبرامج التاريخية والوثائقية.

يُذكر أنه في فجر يوم 1-1-1400هـ، اقتحم الحرم المكي نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لـ”الجماعة السلفية المحتسبة”، وسيطروا عليه بقوة السلاح، زاعمين ظهور “المهدي المنتظر”.

وتمكّنت السلطات من السيطرة على الوضع وطهّرت الحرم خلال أسبوعين.