تعرف على أسباب إجلاء إكسون موبيل لموظفيها من العراق

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إنّ إجلاء موظفي إكسون موبيل الأجانب من حقل النفط بالبصرة، لم يكن لمخاوف أمنية بل لأسباب سياسية، وذلك حسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل قبل قليل.

وكانت شركة “إكسون موبيل”، قد أعلنت في وقت سابق، بدء إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة.

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يأتي هذا بعد أيام على تحذير الولايات المتحدة رعاياها في العراق، وطلب السفارة الأميركية في بغداد من موظفيها غير الأساسيين المغادرة، إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية معلومات أمنية استخباراتية أفادت في وقت سابق باحتمال حصول تهديد إيراني للقوات الأميركية في المنطقة.

من جهته قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام حتى يوم السبت.

وذكر أن قرار شركة إكسون موبيل إجلاء موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي هو إجراء احترازي ومؤقت، مشيراً إلى أن الحقل لا يزال يعمل بكامل طاقته وينتج 440 ألف برميل يومياً.