مدني جازان يكشف على 2957 منشأة في المرحلة الأولى لخطة الإشراف الوقائي

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان مطلع شهر رمضان المبارك تطبيق خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان وعيد الفطر وفصل الصيف للعام الحالي ، من خلال تكثيف الجولات الميدانية لمجموعات الإشراف الوقائي في مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس ، أن مجموعات الإشراف الوقائي قامت خلال الفترة من 1 – 10 رمضان الجاري بالكشف على 2957 منشأة مختلفة النشاط ، بهدف التأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت التي تكفل حماية الأرواح والممتلكات ، مبيناً أنه جرى خلال تلك الجولات التفتيشية الوقائية رصد عدد من المواقع التي خالفت أنظمة السلامة ولوائح وتعليمات الدفاع المدني والتي بلغت 98 موقعاً ، حيث جرى إغلاق 24 منشأة منها لكونها تشكل خطورة وتستوجب الإغلاق لحين إزالة الخطر الذي أدى لهذا الإجراء الاحترازي ، وللتأكد من ضمان تطبيق تلك المنشآت لاشتراطات ومتطلبات السلامة التي تكفل حماية الأرواح والممتلكات ، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تساهل في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المنشآت المخالفة ، فيما جرى توجيه الإنذارات للمنشآت التي يوجد بها ملاحظات بسيطة بمتابعة دوريات الإشراف الوقائي .

من جانبه أبان مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد محمد بن يحيى الغامدي ، أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها على المنشآت المخالفة تنحصر في عدم الاهتمام بالصيانة الدورية لأدوات ومعدات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وغيرها من الملاحظات ، مؤكدًا أن جميع دوريات الإشراف الوقائي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع تلك الملاحظات بكل حزم وفق خطورتها ومتابعة سرعة تلافيها عن طريق تعديلها وإزالتها حسب درجة الخطورة بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الجولات التفتيشية شملت تقديم التدريب للعاملين في المواقع التي شملتها عمليات التفتيش الوقائي على كيفية استخدام مطفيات الحريق ، وأنظمة الوقاية والإنذار من الحريق ، والطرق الصحيحة عند التعامل مع الحوادث وتوعية العاملين بالأخطار المحيطة بهم وخاصة المخاطر حسب بيئة العمل التي يعملون بها ، فيما تضمنت الجهود الميدانية تعزيز الجانب التوعوي بعدد من البرامج التوعوية الوقائية بإقامة معارض متخصصة بالمراكز التجارية تستهدف مختلف فئات المجتمع بالتركيز على السلامة المنزلية والتعريف بالمخاطر وكيفية التعامل معها بالطرق السليمة .