برنامج رمضاني يرصد إنجازات رؤية المملكة 2030

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستمر البرنامج الحواري الاجتماعي “ياهلا 2030” للموسم الثاني على روتانا خليجية في رمضان، في تناول خطط الجهات الحكومية وأهدافها بشكل واضح وبكل شفافية، بالإضافة للحديث عن رؤية المملكة 2030، وعرض مبادرات ومشاريع الرؤية وما تحقق منها بالأرقام وبشكل مجمل يمس كل الشرائح بأسلوب سلس وبسيط.

ويناقش الإعلاميان مفرح الشقيقي وجمال المعيقل في حلقات البرنامج الذي ظهر بحلة جديدة وأكثر حيوية هذا الموسم، أبرز القضايا اليومية التي تشغل بال متابعات الخليج 365 السعودي، مع عرض ما تم إنجازه من رؤية المملكة 2030 حتى الآن وما هو متوقع في المستقبل، بجانب التركيز على أهم الموضوعات المحلية التي تلفت انتباه المشاهدين، وذلك من خلال تقارير ميدانية خاصة ولقاءات مباشرة مع الضيوف من الاستوديو.

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واستضاف البرنامج الكثير من الضيوف المميزين والمسؤولين في الجهات الحكومية للحديث عن مشاريعهم المرتبطة برؤية المملكة المستقبلية، ومناقشة العديد من القضايا بموضوعية، وتسليط الضوء عليها عبر نقاش اجتماعي مهني، ومنهم؛ هشام الحسون قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار، حيث تطرق إلى أن منظومة العمل الجديدة بالمملكة وصلت الآن إلى 12 جهة بزيادة 4 جهات صارت تتبع الوزارة وذكر أنه تم إطلاق أكثر من 70 مبادرة، وتحدث عبد الله الدوخي مدير محور التجارة بمكتب تحقيق الرؤية عن جهود مكافحة التستر التجاري وإطلاق البرنامج بشكل رسمي بمشاركة 10 جهات حكومية ووجود أكثر من 16 مشروعا. أما عيد الحيسوني وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي فأكد أن الوزارة لديها عدد من المبادرات منها مبادرة للتحول الوطني وأخرى في جودة الحياة وتعزيز الشخصية.

وأيضاً وليد الرشود وكيل وزارة العدل السعودية للتخطيط والتطوير الذي صرح لبرنامج “ياهلا 2030” أن استراتيجية التحول الرقمي تعد هدفا مهما للوزارة ضمن رؤية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكشف سعود العسكر نائب محافظ المواصفات والمقاييس عن وجود مبادرتين لتيسير أعمال التجارة وتحقيق العدالة في السوق السعودية هما برنامج لسلامة المنتجات وآخر للمعايرة القانونية، فيما لفت أحمد الزهراني وكيل السياسات العمالية بوزارة العمل إلى وجود استراتيجية لتعزيز المهارات الوظيفية والمهنية للعاملين في مختلف القطاعات بالسوق مع التركيز على تمكين القطاع الخاص.

كما استضاف “ياهلا 2030″، الذي يعرض في العاشرة مساءً كل ليلة على روتانا خليجية، عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج الذي أوضح أن الوزارة تستهدف 30 مليون معتمر و4.5 مليون حاج في 2030، بينما أشار إبراهيم نياز المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إلى أن المركز بدأ العمل مع 24 جهة منها 18 وزارة و6 هيئات وهي الأجهزة التي كانت مشاركة في برنامج التحول الوطني، وقال الدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول: “الوزارة وضعت 60 مبادرة، في نواحٍ مختلفة، ويتم متابعتها من مركز متابعة الأداء، وهو مركز الأداء الوطني، وهناك مشروعات متعددة، وحراك غير مسبوق بالوزارة”.