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مقاتلات التحالف تقصف قيادات حوثية في حجة

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2019-05-19

مقاتلات التحالف تقصف قيادات حوثية في حجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 4 غارات متفرقة أسفرت عن خسائر بشرية وتدمير آليات للحوثيين، وتم استهداف قيادات حوثية أثناء تواجدهم في أحد المنازل في منطقة البداح بمديرية عبس، كما دمرت الغارات مدفع عيار 23 مضادا للطائرات، ومركبة عسكرية كانت بحوزة تجمعات حوثية غرب منطقة المخابي في مستبأ، وكذلك مدفع عيار 37 في جبل مَشعَر جنوب غربي مديرية مستبأ.

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وأفاد مصدر عسكري أن الجيش اليمني بدعم من التحالف تمكن من تطهير عدد من القرى التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وأضاف المصدر أن الجيش نفذ هجوماً على مواقع الميليشيات أسفر عن تحرير قرى الحمراء والهله والحضن والحقف وجبل الحضن، جنوب غربي مديرية مستبأ.

وتأتي التحركات الجديدة لقوات الجيش بالتزامن مع إسناد جوي لمقاتلات التحالف، استهدفت تجمعات حوثية وآليات عسكرية، في مواقع متفرقة من مديريتي مستبأ وعبس شمال محافظة حجة.





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