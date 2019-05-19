شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على وظائف إدارية وفنية في «التدريب التقني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الرجالية والنسائية في عدد من مناطق المملكة بالمواطنين، ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي حددتها عن طريق موقعها الالكتروني: www.tvtc.gov.sa ، والذي يتم التقديم من خلاله، حيث بدأت في استقبال المتقدمين على الوظائف اعتباراً من بداية دوام اليوم (الأحد) الموافق: 1440/9/14هـ، وحتى نهاية دوام يوم (الخميس) الموافق: 1440/9/18هـ.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، ويشترط أن يكون المتقدمين غير موظفين حكوميين، ويمكن لمن يشغلون وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع، سوف يظهر للمتقدمين رقم الطلب آلياً وعليهم طباعته والاحتفاظ به، وإرفاقه مع أوراقهم الرسمية عند المقابلة، وخصصت بريدا الكترونيا للتواصل واستقبال الاستفسارات: [email protected] ​​