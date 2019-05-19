غرفة الرياض تحذر من السياحة و الاستثمار في تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان المستثمرين السعوديين في تركيا وقال "إن غرفة الرياض تلقت عددا من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا، بأنهم يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، بالإضافة للوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم".

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وأفاد العجلان بأن المستثمرين السعوديين مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.

وأشار إلى أن السائح السعودي يعاني من المضايقات الأمنيه وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليا مع ملاك العقارات السعوديين هناك، حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك .

مؤكدا أن ما يتعرض له السعوديين في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة مقبلة، وأن المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.