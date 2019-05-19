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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وعددا من أعضاء المجلس

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء.

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ونقل رئيس مجلس الإفتاء لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره .

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد ب العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيمالعساف .


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