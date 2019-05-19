، الملك يستقبل "بن بيّه" في قصر السلام ويستعرض معه ما يخدم العمل الإسلامي ،

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه؛ يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الإفتاء.
ونقل رئيس مجلس الإفتاء إلى خادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
الملك يستقبل "بن بيّه" في قصر السلام ويستعرض معه ما يخدم العمل الإسلاميوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-19
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه؛ يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الإفتاء.
ونقل رئيس مجلس الإفتاء إلى خادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
01:58 PM
خادم الحرمين بحث الموضوعات ذات الاهتمام مع رئيس مجلس الإفتاء بالإمارات
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه؛ يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الإفتاء.
ونقل رئيس مجلس الإفتاء إلى خادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
، الملك يستقبل "بن بيّه" في قصر السلام ويستعرض معه ما يخدم العمل الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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