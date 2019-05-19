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أكد قائد عسكري في الجيش اليمني أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال أركان حرب محور إب العميد عبدالله مزاحم، إن قوات الجيش المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تواصل تقدمها، في القتال الدائر ضد المتمردين وتمكنت من استعادة "جبل صامح" الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، والممتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، والمطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به.
وأضاف العميد مزاحم في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما عثر الجيش على الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها المليشيا في عدد من المواقع ولاذت بالفرار.
الجيش اليمني يواصل التقدم في شمال الضالع ويستعيد موقعا استراتيجياً بين "مريس" و"قعطبة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-19
أكد قائد عسكري في الجيش اليمني أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال أركان حرب محور إب العميد عبدالله مزاحم، إن قوات الجيش المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تواصل تقدمها، في القتال الدائر ضد المتمردين وتمكنت من استعادة "جبل صامح" الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، والممتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، والمطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به.
وأضاف العميد مزاحم في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما عثر الجيش على الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها المليشيا في عدد من المواقع ولاذت بالفرار.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
02:35 PM
مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات
أكد قائد عسكري في الجيش اليمني أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال أركان حرب محور إب العميد عبدالله مزاحم، إن قوات الجيش المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تواصل تقدمها، في القتال الدائر ضد المتمردين وتمكنت من استعادة "جبل صامح" الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، والممتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، والمطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به.
وأضاف العميد مزاحم في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما عثر الجيش على الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها المليشيا في عدد من المواقع ولاذت بالفرار.
، الجيش اليمني يواصل التقدم في شمال الضالع ويستعيد موقعا استراتيجياً بين "مريس" و"قعطبة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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