، فيديو.. رجل معلّق بنافذة سيارة تقودها امرأة بسرعة 115كم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا تتجادل مع زوجتك وهي تقود السيارة

لا تتجادل مع زوجتك أو تغضبها وهي تقود السيارة؛ فقد كشف شريط فيديو غريب عن لقطات مروعة، يظهر فيها رجل يتدلى نصف جسده الأسفل من نافذة سيارة؛ بينما تقودها امرأة بسرعة 115 كيلو مترًا (70 ميلًا) في الساعة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد الْتقط شخصٌ الواقعةَ بكاميرا سيارته، بعدما تتبّع السيارة المسرعة في شارع رئيسي بمدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو.

ويُظهر الفيديو رجلًا يتدلى من نافذة السيارة الأمامية؛ بينما كانت يداه تمسكان يدي السائق الذي يُعتقد أنه امرأة.

وحسب صفحة "ViralHog" التي بثت الشريط على موقع "يوتيوب": يعتقد من التقط الفيديو، أن خلافًا نشب بين زوجين، وتسبب في هذا المشهد الغريب على طريق رئيسي بالمدينة، وربما بدأ الخلاف بينما يقف الرجل بجوار السيارة، وتجلس زوجته على مقعد القيادة.

وفي لحظة ما اشتد الخلاف، وكان جزء من جسد الرجل داخل نافذة السيارة؛ فقامت المرأة بإدارة المحرك وأسرعت بالسيارة؛ في حين تعلق الرجل من النافذة، محاولًا عدم السقوط.

وقد قادت المرأة السيارة بسرعة كبيرة وصلت إلى 115 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما يمكن سماع الرجل الذي التقط الفيديو وهو يقول: "يا إلهي، نحن على وشك مشاهدة هذا الرجل يموت".

ولكن في لحظة ما، توقفت المرأة بسبب إشارة المرور الحمراء؛ فهبط الرجل من النافذة سليمًا، وابتعد عن السيارة.

ونقلت الصحيفة عن شرطة المدينة، أن أحدًا لم يُبلغها بالواقعة، وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن الأشخاص في الواقعة، الاتصال بها فورًا.