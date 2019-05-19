شاهد.. صورة بديعة لمكة من أعلى نقطة في برج الساعة

التقط المصور الفوتوغرافي “محمد البستاني” صورة بديعة للحرم المكي من فوق منارة برج الساعة الذي يتخطى ارتفاعه الـ600 متر، موثقًا حركة المصلين والمعتمرين في الليالي الرمضانية. ويظهر في الصورة التي نشرها “البستاني” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المسجد الحرام في أبهي صوره مضيئًا في منتصف الصورة بالإضاءة البيضاء المريحة للعين، ومن حوله ساحاته المضاءة بالأبيض أيضًا، بينما تكتسي الشوارع والطرق المحيطة بالحرم بالإضاءة الصفراء. كما تظهر في الصورة حركة المعتمرين والمصلين الذين تسابقوا نحو الحرم في ليالي رمضان المباركة.

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