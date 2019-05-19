كوثر الأربش: قدمت شكوى ضد حسابات نسوية هاجمتني.. وفوجئت أنها تدار من خارج المملكة

كشفت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش أنها تقدمت بشكوى ضد بعض الحسابات النسوية بعد مهاجمتها لها باسم المرأة، مبينةً أنها فوجئت بنتيجة التحري عن تلك الحسابات ومن أين تُدار.

وأوضحت أن وكيلها الشرعي وبعد التبليغ عن أكثر من حساب للنسويات، اتضح أن تلك الحسابات التي تهاجمها لا تُدار من داخل السعودية بل من خارجها، مضيفة: “أعتقد الرسالة واضحة؟”.

وأنهت الأربش رسالتها على حسابها في تويتر بـالقول: “حفظ الله وطننا، بيوتنا، أُسرنا.. من كيد الكائدين”.