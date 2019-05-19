الجبير: لن نسمح لقطر بدعم الإرهاب.. نريد منها العيش بجوارنا في سلام- فيديو

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، إن قطر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها “هي أساءت لدول مجلس التعاون”.

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض، أن المملكة العربية السعودية لن تسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤنها الداخلية.

وقال “نريد الخير للشعب القطري.. لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام”.

الجبير، قال “إن على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما”.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السعودية، تؤكد على أن يدها دائماً ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

إلى ذلك، دعت المملكة العربية السعودية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، الأحد، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.