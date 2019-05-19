الإطاحة بـ 4 أحداث بتهمة العبث بمحتويات مسجد بطريف.. ومتحدث الحدود الشمالية يكشف التفاصيل الرئيسية

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الإطاحة بـ 4 أحداث بتهمة العبث بمحتويات مسجد بطريف.. ومتحدث الحدود الشمالية يكشف التفاصيل

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