اخبار السعوديه

أوامر ملكية جديدة بشأن معتمري قطر

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صرحت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد عن استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الالكتروني المسبق لتسهيل أداء العمرة من خلال حجز بطاقات خدمات العمرة بشكل مباشر من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقتها مع قطر مع فرض إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، بحسب "سبوتنيك".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد قد أصدرا أوامر ملكية باستثناء القطريين من التسجيل الالكتروني الذي تم حجبه مسبقاً، لتمكينهم من الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

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