البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين وتؤكد حضور القمتين الخليجية والعربية

رحبت مملكة البحرين، اليوم الأحد، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى عقد قمتين طارئتين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة.

وقالت وزارة الخارجية بالبحرين، في بيان لها: «ترحب مملكة البحرين بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية -حفظه الله- إلى عقد قمتين طارئتين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

Advertisements

وأضاف البيان: «تثمن مملكة البحرين عاليًا هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدةً دعمها التام لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها الدائم مع ما تبذله من جهود مضنية، وما تقوم به من مساعٍ حثيثة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية».

وأكدت وزارة الخارجية بالبحرين الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة العمل العربي المشترك، قائلةً: «وتشدد مملكة البحرين على أن الدعوة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة العمل العربي المشترك، والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف البالغة الدقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي، من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية؛ للتوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والتقدم، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أعلن مساء أمس السبت، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وجَّه الدعوة لأشقائه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقادة الدول العربية، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.