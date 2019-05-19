العقيل يوضح آلية محاسبة المسؤولين عن تشغيل مكبرات الصوت بصلاة التراويح

أوضح الدكتور محمد العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، آلية محاسبة المخالفين للتعميم الصادر بشأن مكبرات الصوت في المساجد.

وقال العقيل، خلال لقائه في برنامج «يا هلا»، المذاع على قناة روتانا خليجية، إن وزارة الشؤون الإسلامية تتابع المخالفين للتعميم المحدد لضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وذلك عبر تطبيق 1933، مشيرًا إلى وعي المواطنين.

وتابع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، «لقد وضعنا 40 ألف كود لتلقي المعلومات عن المساجد، ونتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين، وفي حالة ورود شكاوى، نخاطب الفرع المسؤول عن المسجد، والذي يقوم بمخاطبة المراقبين؛ لتتم مساءلة إمام المسجد أو المؤذن أو المتسبب في مخالفة التعميم.

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وجدد العقيل، التأكيد على أن المسموح في استخدام مكبرات الصوت بالمساجد، هو عدم زيادة مستوى الصوت عن أربع درجات؛ حيث صدر أكثر من تعميم بهذا الشأن، بحيث يكون صوت الصلاة مسموعًا لمن هم في داخل المسجد، بينما الآذان يكون مسموعًا لمن في الخارج حتى يأتي للصلاة ويلبي النداء، منوهًا أن تطبيق التعميم الصادر بشأن مكبرات الصوت في المساجد يحل كثيرًا من الإشكالات والتي من بينها تداخل الأصوات.

كان فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، أصدر في 10 أبريل الماضي، تعميمًا لجميع مساجد المنطقة، بعدم فتح مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، مُطالبًا المساجد بضبط الصوت بشكل معتدل دون أن يكون به إزعاج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، محمد كريري، أنه جرى التعميم على كل المنسوبين في كل مساجد المنطقة أن يقتصر فتح مكبرات الصوت الخارجية على الجوامع فقط دون المساجد، مضيفًا أن التعميم تضمن مراعاة أن يتم ضبط صوت هذه المكبرات بشكل معتدل، وألا يكون فيه تداخل مع جوامع أخرى أو تشويش عليها.