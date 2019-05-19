الأرصاد: أمطار رعدية على مكة المكرمة ورياح على طريق المدينة المنورة

نسبة الرطوبة تصل 45%
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقعت الهيئة، هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، على الطريق الواقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجة الحرارة العظمى على الطريق 36 درجة، والصغرى 23 درجة، بينما تكون الرطوبة 45%.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، أعلنت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدد من مناطق المملكة، اليوم، الأحد.
وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم, حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية)، وكذلك منطقة مكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أكدت الهيئة ارتفاع الموج من متر إلى مترين، مع هبوب رياح شرقية إلى جنوبية، بسرعة 15-35 كم/ساعة.
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