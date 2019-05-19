الهيئة الملكية بالجبيل تعلن مواعيد وشروط التقديم في قطاع التعليم

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، مواعيد القبول في قطاع التعليم لديها للعام الدراسي 1440- 1441هـ، للطلبة والطالبات.

وأضافت الهيئة، أنه تم فتح باب القبول، لكل من كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل القتني، اعتبارًا من 13 شوال المقبل، إلى يوم 19 من نفس الشهر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكليتين والمعهد.

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واشترطت الهيئة للتقديم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، ولديه بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وهوية مقيم، سارية المفعول، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1435/ 1436 فما فوق، وعلى الشهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

وفي حال كان نوع الشهادة الثانوية (علوم طبيعية/ مسار علمي)، تكون جهة التقديم كلية الجبيل الجامعية، أو كلية الجبيل الصناعية، أو معهد الجبيل التقني، أما في حال كان نوع الشهادة الثانوية (مسار أدبي، علوم شرعية وعربية، علوم إدارية واجتماعية، علوم إنسانية، تحفيظ قرآن) فتكون جهة التقديم، كلية الجبيل الجامعية (طالبات فقط) أو معه الجبيل التقني.

كما تتضمن شروط التقديم، أن يكون الطالب حاصلًا على نتائج اختباري القدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين بحد أقصى عام 1435/ 1436 فما فوق، وألا يكون المتقدم قد سبق فصله من كلية أو معهد أو جامعة، سابقة لأسباب تأديبية، وأن يكون لائقًا طبيًا.