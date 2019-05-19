«كاميرا» بمنزل مجاور تطيح بـ4 شباب عبثوا بمسجد في طريف

أكدت مصادر خاصة لـ«عاجل»، اليوم الأحد، أنَّ الجهات الأمنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، توصَّلت إلى المتهمين في قضية العبث وتخريب أحد المساجد بالمحافظة. مضيفة أنَّ المخرِّبين أربعة شباب، وتم رصدهم عبر كاميرات أحد المنازل المجاورة للمسجد.

وفي وقت لاحق، صرَّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس أنَّ شرطة محافظة طريف باشرت بلاغًا عن تعرُّض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث.

وقال: «تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن ضبط المتورطين في ذلك، وعددهم 4 أحداث». مضيفًا: «تم إيقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات النظامية».

Advertisements

وفي أول تعليق من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، قال مدير عام الفرع مطارد دخيل العنزي لـ«عاجل»: إنَّ فرع الوزارة بالمنطقة ينتظر نتائج التحقيق.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة تواجد رجال الأمن لحظة مباشرتهم الحادث، التي قام به مجهولون قبل صلاة الجمعة أول أمس.

كما أظهرت الفيديوهات المتداولة حجم الخراب الذي أحدثه المخربون داخل المسجد؛ حيث قاموا بسكب الألبان المخصصة لإفطار الصائمين على جدران المسجد، ورمي مكبرات الصوت على الأرض، وخلط مادة الفلاش داخل البرادة المخصصة للشرب مع اللبن، إلى جانب قيامهم بالإفطار بداخله قبل مغادرتهم.