حماية المستهلك تحذر البقالات والأسواق المركزية من فصل الكهرباء عن الثلاجات

حذرت جمعية حماية المستهلك، البقالات والأسواق المركزية، التي تفصل الكهرباء عن الثلاجات، من الوقوع تحت طائلة المخالفة التي يجب الإبلاغ عنها عبر الرقم «940».

وأضافت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمنع على البقالات و«السوبر ماركت»، فصل التيار الكهربائي عن الثلاجات لأي سبب طالما كانت محملة بالغذاء.

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وكانت الجمعية، أكدت في سلسلة تغريدات لها عبر موقع تويتر، ضرورة تزويد الثلاجات الموجودة بالبقالات والأسواق المركزية بجهاز «ترمومتر» لقياس درجة الحرارة، بحيث يكون مثبتًا في مكان مناسب وتسهل قراءته، مع منع وضع المواد الكيماوية والمنظفات بجانب المواد الغذائية.

وتتضمن لائحة البقالات والأسواق المركزية مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المحلات التي لها علاقة بتقديم الغذاء، والتي من بينها تجنب استخدام المناطق التي تمثل بيئتها خطرًا على سلامة الأغذية واختيار موقع غير معرض لأي مصدر تلوث، ولا ينجم عنه أي إزعاج أو ضرر مباشر لجيرانه ويكون الموقع مجازًا لهذا الاستخدام، مع توافر موقف سيارات تناسب مساحة المحل وتناسب المساحة مع حجم العمل، وتوفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي.

كما تلزم اللائحة الأسواق المركزية والبقالات بتوفير الصواعق الكهربائية للحشرات، على أن توضع في الأماكن المناسبة مع عدم استخدام الصواعق في أماكن تجهيز وإعداد الأغذية؛ لما تمثله من خطورة في حال تساقط حشرات ميتة في الغذاء.