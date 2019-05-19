تفاعلات «فيديو الموظفات» تتواصل.. «الحكير للأزياء» تؤكد فصل الوافد المسيء

أكدت شركة الحكير للأزياء، اليوم الأحد، أنها أنهت خدمات وافد، ظهر في مقطع مصوَّر تمَّ تداوله خلال الساعات الماضية، وهو يمنح موظفات نقودًا ويُوجِّههن لتنظيف المكان.

وقالت الشركة في بيان لها، إنَّه بالإشارة إلى الواقعة المؤسفة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، فإنَّ شركة الحكير للأزياء تدين هذا الفعل غير المقبول، وتؤكّد على قيامها بإنهاء خدمات وفصل الموظف الوافد المتورط في الواقعة (سوري الجنسية) بشكل فوري، وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة حسب المادة (80) من قانون العمل، بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مباشرة مع وزارة العمل.

وأضاف البيان، أنَّ شركة الحكير للأزياء تفخر بكونها شركة وطنية تضع منسوبيها في قمة أولوياتها، وتُنوِّه بأنها لا تقبل بأي تصرُّف من شأنه المساس بكرامة موظفي الشركة، كما تحرص كل الحرص على توفير بيئة عمل صحية أساسها التقدير والاحترام لجميع العاملين في الشركة.

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وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضحت مساء أمس السبت، أنَّها حققت في المقطع المصور المتداول، واكتشفت بعض المخالفات بالمنشأة، كما ألزمت صاحبها بإنهاء عقد الوافد وترحيله.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّها رصدت الحالة وأخذت أقوال الموظفات، وحقَّقت مع مسؤولي المنشأة، واتضح من التحقيق الأوَّلي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام، التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمسّ كرامتهم.

وأكّدت الوزارة أنها سوف توقع العقوبات على المنشأة، مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبّب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.