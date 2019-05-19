السعودية اليوم / اعتقال أربعة إرهابيين بعملية أمنية جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية نفذتها وحدة من القوات شبه العسكرية بناء على معلومات استخباراتية، وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة من أحد الاستراحات في مدينة "قلعة عبدالله" بإقليم بلوشستان.

وأضاف أن "المعتقلين كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في العديد من الأعمال الإرهابية بما في ذلك تنفيذ هجمات على قوات الأمن وخطف بعض المسؤولين".

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13:11ت م

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