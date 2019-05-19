السعودية اليوم / ورشة عمل حول برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بغرفة جازان غدًا



جيزان 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019م واس

ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان "هدف" بالتعاون مع غرفة جازان غدًا، ورشة عمل بعنوان " التعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات "، وذلك بمسرح الغرفة .

وتشمل ورشة العمل التي تبدأ الساعة 10.30م، محاور متخصصة حول معرفة آلية تسجيل المنشآت والموظفين في البرنامج، ومعرفة آلية الدعم الذي يصل إلى 50 % من راتب الموظف، وكذلك المميزات التدريبية التي يطرحها الصندوق للموظف أثناء فترة الدعم ، والوظائف المستهدفة بالدعم والوظائف المستبعدة .

// انتهى //

13:05ت م

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