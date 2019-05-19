السعودية اليوم / الصحة : الوراثة والتقدم في العمر والسمنة والأمراض المزمنة .. عوامل للإصابة بارتفاع ضغط الدم



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

ذكرت وزارة الصحة أن هناك عدة عوامل قد تؤدي للإصابة بإرتفاع ضغط الدم، هي : الوراثة والتقدم في العمر والسمنة والأمراض المزمنة كالسكري وغيره، بالإضافة إلى القلق والتوتر ونمط الغذاء غير الصحي، وكذلك الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني والتدخين .

وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في تويتر تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، أن مضاعفات إرتفاع ضغط الدم قد تشمل فشل في القلب وتمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية وفقدان البصر "العمى" والذبحة الصدرية والفشل الكلوي .

ودعت مرضى ضغط الدم إلى الحرص وإستعمال الأدوية بشكل صحيح، وأخذ علاج متكامل وفق إرشادات الطبيب .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي والحث على إتباع السلوكيات الصحية السليمة .

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12:56ت م

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