

الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكة المياه بمركز حلي في محافظة القنفذة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة المهندس عصام بن سالم الثبيتي، أن المشروع يتكون من شبكة مياه بطول (1000) متر طولي، وتوصيلات منزلية جديدة تخدم (600) عقار تخدم حيي الصفة والخيع، كما سيستفيد منها أكثر من 5700 نسمة، مبينًا أن مصدر التغذية هو من خط المياه من سد حلي، ومن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فضلًا عن خزانين بسعة 3000 متر مكعب و1000 متر مكعب .

وأكد الثبيتي اهتمام الشركة بخدمة جميع المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة، كذلك إيصال المياه بالكميات الكافية، وتحديث شبكات المياه واستكمالها وفق الخطط والبرامج المعتمدة.

// انتهى //

12:52ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تشغيل شبكة المياه بمركز حلي في القنفذة .. يستفيد منها 5700 نسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.