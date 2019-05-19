السعودية اليوم / مقتل سبعة أشخاص إثر غرق عبارة في نهر السند جنوب باكستان



إسلام آباد 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر غرق عبارة في حوض نهر السند جنوب باكستان.

وأوضح مسؤولون باكستانيون اليوم أن الحادث وقع بالقرب من مدينة "جامشورو" بإقليم السند، حيث انقلبت عبارة يستقلها سكان محليون في النهر وعلى متنها عدد من الأشخاص.

وأضافوا أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتمكن الغطاسين من انتشال سبعة جثث، ويجرى البحث عن باقي الركاب الذين كانوا على متن العبارة.

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12:45ت م

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