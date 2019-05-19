السعودية اليوم / وظائف إدارية وفنية بمؤسسسة التدريب التقني



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الرجالية والنسائية في عدد من مناطق المملكة بالمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي حددتها عن طريق موقعها الالكتروني

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، ويشترط أن يكون المتقدم غير موظف حكومي، ويمكن لمن يشغل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.

وبينت أنه بعد إتمام عملية التسجيل على الموقع يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً، وعليه طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.

// انتهى //

12:44ت م

0022



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الرجالية والنسائية في عدد من مناطق المملكة بالمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي حددتها عن طريق موقعها الالكتروني [email protected] وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، ويشترط أن يكون المتقدم غير موظف حكومي، ويمكن لمن يشغل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.وبينت أنه بعد إتمام عملية التسجيل على الموقع يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً، وعليه طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.// انتهى //12:44ت م0022

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