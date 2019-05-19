انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن القبض على مطلوب دولياً.. ما علاقته بالإمارات؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 12:51 مساءً - أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، إلقاء القبض على أحد العناصر المشمولة في قائمة العقوبات المشتركة للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والقيادي السابق في كتائب "أبي العباس" الممولة من الإمارات.

وقال الناطق باسم الجيش في مدينة تعز (جنوب غرب)، العقيد عبدالباسط البحر، "إن قوة خاصة من الجيش تمكنت صباح السبت من إلقاء القبض على أخطر المطلوبين أمنياً، بلال الوافي، الملقب (أبو الوليد) في الريف الغربي للمدينة".

وأضاف أن العملية: "جاءت بناءً على معلومات استخباراتية، أفضت خلال أسبوعين إلى تحديد مكان تواجد الوافي في أحد منازل قرية "وهر" التابعة لمديرية جبل حبشي غربي تعز".

وأشار إلى أن الوافي "أبدى مقاومة كبيرة واشتبك لعدة ساعات مع القوة المكلفة بالمهمة واستخدم النساء والأطفال المتواجدين في المنزل كدروع بشرية".

وأكد أن أفراد الجيش، "تعاملوا بحرفية ومسؤولية عالية تجنباً لوقوع أي خسائر بين المدنيين الرهائن، وتم القبض عليه في عملية ناجحة، رغم محاولته تفجير نفسه".

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وتتهم السلطات اليمنية الوافي، بالارتباط بتنظيم القاعدة والضلوع في عمليات اغتيالات وتفجيرات استهدفت منتسبي الجيش والأمن في تعز خلال الثلاث سنوات الماضية.

وكان الوافي، ضمن عناصر تحتمي بالمربعات الواقعة تحت سيطرة كتائب "أبو العباس" الممولة من أبوظبي في أحياء المدينة القديمة بتعز، قبل أن يختلف مع قائدها مؤخراً ويغادر إلى قرية في ريف تعز تقع على التماس مع مناطق سيطرة الحوثيين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، بلال الوافي في أكتوبر عام 2017 ضمن قائمة تشمل 11 يمنياً وكيانين صنفوا كقادة وممولين وداعمين لـ "الإرهاب"، باعتباره عضواً رئيسياً في تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

كما تم إعلان القائمة من قبل دول الخليج، المشاركة في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب الذي أنشئ في العاصمة السعودية الرياض عام 2017.