انت الان تتابع تفاصيل خبر إياد البغدادي يردُّ على ادعاءات الجبير.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 12:51 مساءً - ردَّ الناشط الفلسطيني إياد البغدادي، اليوم الأحد، على ادعاءات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، التي قال فيها إن البغدادي لم تهدده المملكة وإنما "يبحث عن إقامة لجوء دائمة"، بالإشارة إلى مقر إقامته في النرويج.

وقال البغدادي الموجود حالياً في النرويج، معلِّقاً على تصريحات الجبير، إنه ليس بحاجة لإقامة لجوء دائمة، "لأنني حصلت عليها بالفعل منذ عام 2015".

وأضاف في سلسلة تغريدات على صفحته بـ"تويتر": "في حديثي مع PST (الأمن النرويجي) تحدثنا عن احتمال تفاعل سعودي، وهذا (بالضبط) ما قلته لهم عما ستقوله السعودية. وهذا يعكس شبكات البروباغاندا (التابعة لهم) على الإنترنت".

وتابع: "وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي التي أخبرت PST النرويجية، التي بدورها أتت إلى منزلي وأخذتني ثم أخبرتني بالتهديدات، كما أن الغارديان هي التي تحدثت عني، ولم تأتِ هذه المعلومات مني".

وبيّن أنه زميل في معهد "سيفيتا" المستقل ومقرب من الحكومة النرويجية الحالية ومكتبه ملاصق للبرلمان، وكان هو موقع المؤتمر الصحفي الذي عقده، مضيفاً بلهجة عامية: "يعني النرويج رح تزعل كتير مني لو اخترعت قصص عليهم".

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وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، نفى أمس السبت، تهديد بلاده الناشط "البغدادي".

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض: "والله، أنا ما عمري سمعت عن واحدٍ اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدَّعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".

واتهم الجبيرُ الناشطَ الفلسطيني بافتعال التهديد، قائلاً: "قد يكون ادعاؤه هدفه الحصول على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

وكان البغدادي قال، في 25 أبريل الماضي، إنه يشعر بالقلق على أسرته بعد تلقِّيه تهديدات من جانب السلطات السعودية؛ على خلفية اهتمامه بوضع حقوق الإنسان في المملكة.

وطلبت النرويج من الناشط الحقوقي الفلسطيني تغيير سكنه؛ خوفاً على حياته بعد الكشف عن تهديدات سعودية له.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) حذرت النرويج من أن البغدادي الذي يعيش لاجئاً لديها يواجه تهديداً محتملاً من السعودية.