السعودية | الجبير: البغدادي؟ البغدادي زعيم داعش!

شكرا لقرائتكم الجبير: البغدادي؟ البغدادي زعيم داعش! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ردَّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على سؤال من مراسل "العربية" حول اتهامات من شخص يدعى إياد البغدادي، قال إن السعودية هددته، قائلاً "ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي؟ البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي، الذي يدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق وهو مطلوب دولياً".

ونفى الجبير في مؤتمره الصحافي أمس السبت، أن تكون هناك أي تهديدات وجهت له حسب مزاعمه، قائلاً "لا نملك أي معلومة عن إياد البغدادي وربما ادعاءاته هدفها الحصول على إقامة دائمة في بلد ما".

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وكان الفلسطيني، إياد البغدادي، المقيم في أوسلو قد ادعى أن أجهزة الأمن النرويجية قد حذرته من تهديدٍ قادم من السعودية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، للصحافيين: "لم أسمع قط بشخصٍ اسمه إياد البغدادي، السعودية لا تطارد إلا الإرهابيين ولا تطالب إلا بالإرهابيين".

وقالت "رويترز" إن معظم أعمال الفلسطيني، إياد البغدادي، الماضية موجهة ضد ما يعتبره حقوق الإنسان في السعودية.